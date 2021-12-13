اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوجه بحصر مواقف السيرفيس لتطويرها: تشوه المظهر الحضارى

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:41 م
محافظ القاهرة يوجه بحصر مواقف السيرفيس لتطويرها: تشوه المظهر الحضارى سرفيس - صورة أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بحصر جميع المواقف الرسمية والعشوائية بنطاق كل حي، تمهيدا لتطويرها، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بهذا الشأن، في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، مشيرا إلى أن هذه المواقف تشوه المظهر الحضارى.

وكلف محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالتواصل مع نواب المناطق الأربعة، كل في نطاق حيه، لوضع آلية للسيطرة على المواقف العشوائية، لتطويرها على مستوى العاصمة، مشيرا الى أن الشكاوى كثيرة جدا من الباعة الجائلين والمواقف العشوائية.

جاء ذلك، خلال ترأس اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، اجتماع المجلس التنفيذي، لمحافظة القاهرة، بحضور نوابه للمناطق الأربع، وعلاء رشاد، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء، والمديريات والهيئات الخدمية.

ويناقش اجتماع المجلس التنفيذي، المشروعات الجاري تنفيذها في أحياء العاصمة، ونسب الإزالة في المناطق العشوائية، مع استعراض مستجدات مشروع تطوير القاهرة التاريخية، والاستعداد لامتحانات منتصف العام الدراسي، مع استعراض كذلك، الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء، وجاهزية الأحياء وشركتي الصرف الصحي ومياه الشرب، للتعامل مع الأمطار.


القاهرة

المواقف العشوائية

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تطوير المواقف

رؤساء الاحياء

محافظة القاهرة

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