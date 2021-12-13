محافظ الإسكندرية: إجراءات عاجلة بعد رصد تواجد لحوم طافية بشاطىء

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،اليوم الاثنين،جهود جميع الجهات المختصة في عملية جمع وإعدام اللحوم الطافية بشاطئي ستانلي والسرايا نتيجة سقوط حاوية لحوم من إحدى السفن، وذلك بعد تكليفاته مساء أمس بإزالة أي تلوث ناتج عن ذلك ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ،جاء ذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة، والدكتور سامح رياض وكيل الوزارة رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية.

وعن الإجراءات التي تم إتخاذها؛ قال المحافظ أنه عقب رصد تواجد أكياس تحتوي على لحوم منتشرة على شاطيء ستانلي والسرايا، تم التحرك الفوري وتكليف جميع الجهات والأجهزة المختصة بالتدخل اللحظي لإزالة أي تلوث في الشواطيء.

وأشار أنه بعد بحث الأمر بشكل مبدئي تبين أنه أثناء موجة الطقس السيء التي شهدتها البلاد في الأسبوع الماضي تعرضت أحد السفن التي تحتوي على حاويات لحوم (كبدة) مستوردة من استرالياإلي سقوط ثلاث حاويات منها حيث طفت إحداهما على شاطيء الإسكندرية.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع جهاز شئون البيئة والجهات المعنية على ضرورة إعدام جميع اللحوم التي تم تجميعها تحت حراسة مشددة وعدم تسريب أي منها، موضحاً أنه سيتم دفنها بالمدفن الصحي بشكل آمن وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

علي الصعيد ذاته؛ أشار المحافظ أنه جاري الرصد لأي حالات تلوث أخرى، وكذلك المتابعة الدقيقة لإزالة أي تلوث بحري ناتج عن سقوط الحاوية في مياه البحر والتأكد من خلو المياه من أي ملوثات.