اليوم السابع
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محافظ الأقصر يناقش ملفات ترخيص سيارات الكبود وحل أزمات السرفيس.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 08:23 م
محافظ الأقصر يناقش ملفات ترخيص سيارات الكبود وحل أزمات السرفيس.. اعرف التفاصيل محافظ الأقصر يناقش ملفات ترخيص سيارات الكبود وحل ازمات السرفيس
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي رقم 7 لسنة 2021، بحضور كل من محمد عبد الفتاح أدم السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة هدى المغربي سكرتير عام مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر على متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين وعلى رأسها اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المسبقة التي تضمن الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين من أخطار الأمطار والسيول، واستمرار رفع درجات الاستعداد القصوى تحسبا للتقلبات الجوية وموسم الأمطار الغزيرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتفعيل عمل غرف الأزمات، إلى جانب التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية الأخرى، وتقديم تقرير دوري أسبوعي للتأكد بصفة دائمة من تطهير مخرات السيول، وكذا مصارف الأمطار، والاطمئنان لتوافر المعدات اللازمة للتعامل مع تراكم الأمطار.

كما أكد "ألهم" على ضرورة بذل أقصى الجهود والتسهيل على المواطنين لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لافتاً إلى أن الدولة وفرت ملايين الجرعات الخاصة باللقاحات، كما وجه بإعداد حصر شامل لكل مواقف سيارات " السرفيس" بالمحافظة، مع وضع خطة واضحة مقترحة لتطويرها.

وفي سياق متصل، أشار محافظ الأقصر إلى انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين مديريات الشئون الصحية والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتيسير إجراءات حصول جميع الأطفال من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات على التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

كما تمت موافقة أعضاء المجلس التنفيذي على إعطاء مهلة جديدة لإعادة ترخيص السيارات "الكبود" العاملة بالمحافظة لمدة 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير 2022 تنتهي في 30 يونيه 2022  واستعرض مع المسئولين عن ملف حياة كريمة نسب الإنجاز والمعوقات وتم حل بعضها أثناء الاجتماع وفى حضور السادة التنفيذيين والتوجيه بحل باقى المشاكل والمعوقات تباعا، كما ناقش مع السادة رؤساء المراكز والمدن والمسئولين عن منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ما تم من تحرير العقود، والمعوقات، والتأكيد على حل المشاكل وصولا إلى تحقيق المستهدف.

 

جلسة المجلس التنفيذي رقم 7 لسنة 2021
جلسة المجلس التنفيذي رقم 7 لسنة 2021

 

محافظ الأقصر يناقش ملفات ترخيص سيارات الكبود وحل ازمات السرفيس
محافظ الأقصر يناقش ملفات ترخيص سيارات الكبود وحل ازمات السرفيس

 

مناقشة ملفات ترخيص سيارات الكبود وحل ازمات السرفيس
مناقشة ملفات ترخيص سيارات الكبود وحل ازمات السرفيس

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