محادثات بين اليابان وفرنسا بشأن اتفاقية الوصول المتبادل بين القوات المسلحة للبلدين

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أعلن السفير الفرنسي لدى اليابان فيليب سيتون، اليوم الإثنين، أن اليابان وفرنسا بدأتا محادثات غير رسمية بشأن اتفاق من شأنه تعزيز العمل المشترك والتعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى أن مناقشة المرحلة المبكرة لما يسمى باتفاقية الوصول المتبادل، تأتي في الوقت الذي تمتلك فيه باريس أقاليم جزرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأنه إذا دخلت فرنسا في مفاوضات رسمية مع اليابان، فستصبح ثالث دولة تنخرط في هذه المحادثات مع طوكيو، بعد أستراليا وبريطانيا.

وقال السفير الفرنسي لدى اليابان فيليب سيتون في مؤتمر صحفي، "نود تعزيز التعاون العسكري والدفاعي الثنائي (مع اليابان)، وهذا هو السبب في أننا نأمل في إبرام اتفاقية الوصول المتبادل، إذا أمكن وأعتقد أنها مسألة مهمة من شأنها تسهيل التعاون المتبادل وتمكيننا من العمل مع بعضنا البعض في بلدينا".

وكانت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية قد أجرت تدريبات مشتركة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة وفرنسا، لأول مرة على الأراضي اليابانية في مايو الماضي ، بهدف ردع النفوذ العسكري الصيني المتزايد.