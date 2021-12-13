كم تبلغ أعمار الأطفال المعرضين للتسرب من التعليم.. التضامن تجيب

كتب ــ مدحت وهبة

تنفذ وزارة التضامن الاجتماعىُ دليل تطوير تنمية المهارات الحياتية للأطفال المعرضين للتسرب من التعليم وتطبيقه في منطقة الأسمرات، ومتوقع أن يتم التوسع في مناطق روضة السيدة والمحروسة وغيرها من المناطق المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، باتباع سياسات حماية الأطفال، وتحسين جودة الخدمات لمراكز الطفل العامل مع اعتبار المصلحة الفضلى للطفل

وتستهدف الأنشطة المنفذة داخل مركز تنمية مهارات الطفل بالأسمرات الأطفال في الفئة العمرية من 10-13 سنة وأنشطة أخرى تستهدف فئة من 13-18 سنة، تهدف الوحدة إلي تنمية مهارات الأطفال من خلال الأنشطة التفاعلية والفنية، إكساب الاطفال قيما حياتية وسلوكية مثل الأمانة والصدق، والتعرف علي مفاهيم المساحات الشخصية وأهمية احترامها عن طريق مشاهدة الفيديوهات والمنتجات الفنية، و تنفذ الجلسات بعد تقدم الطفل وأولياء الأمور لجلسات نفسية للتعرف علي احتياجاتهم ووضع خطة تدخل خاصة بالجانب المهني والسلوكي والنفسي.

ووزارة التضامن بها 17 مركز طفل عامل في 14 محافظة هي القاهرة والفيوم وبني سويف والمنيا والاقصر والاسماعيلية والقليوبية والغربية والدقهلية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ والبحر الأحمر وبورسعيد.

تقديم أنشطة تشمل الجوانب الترفيهية والرياضية والتعليمية والثقافية والفنية.

تنفيذ دورات تدريبية لتنمية مهارات الأطفال العاملين من تفصيل ونجارة وصناعة الجلود، بالإضافة إلي الورش التدريبية.

وصل عدد المستفيدين من الأطفال العاملين والمعرضين للتسرب من التعليم ز في الثلاثة أشهر الماضية مايقرب من 312 طفلًا وطفلة،

سيتم التوسع لشمول أطفال المناطق الجديدة في التدريب المهني والحرفي والإداري لالحاقهم بسوق العمل.