اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن عقدي تمويل مشروعات البرنامج الرئاسى لتحويل السيارات للغاز

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 07:30 م
كل ما تريد معرفته عن عقدي تمويل مشروعات البرنامج الرئاسى لتحويل السيارات للغاز محطة غاز طبيعي - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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يأتى توقيع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة فى شركتى كارجاس وغازتك وجهاز تنمية المشروعات، عقدين لتمويل البرنامج الرئاسى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بقيمة 200 مليون جنيه فى إطار المبادرة الرئاسية للتوسع فى أعداد السيارات المُحولة لاستخدام الغاز الطبيعى وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى:

 

س. بماذا تسهم هذه المرحلة الجديدة من المشروع؟

 

ج. هذه المرحلة الجديدة من المشروع سوف تسهم بفعالية فى تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعى للسيارات كوقود آمن ونظيف ومتوفر واقتصادى من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

 

كما أنه يمثل نموذجاً إيجابياً للتعاون الفعال بين مؤسسات الحكومة من أجل التيسير على المواطنين فى الاستفادة من خدمة التحويل إلى الغاز الطبيعى لسياراتهم خاصة مع مزاياه المتعددة والبعد الاقتصادى فى ظل انخفاض سعر الغاز مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار مما يحقق وفراً لمستخدميه، إلى جانب التكامل مع خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

 

س. ماذا عن تفاصيل توقيع العقدين لتمويل البرنامج الرئاسى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؟

 

ج.التوقيع ينفذ كمرحلة ثانية خلال العام الحالي، وذلك فى إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، حيث قام جهاز تنمية المشروعات بتخصيص مبلغ 1.2 مليار جنيه لتحويل عدد 150 ألف سيارة (الأجرة والميكروباص والملاكى العاملة بالبنزين) خلال ثلاث سنوات، وذلك لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى وتيسير إجراءات التمويل المطلوبة.

 

س. كيف يسهم هذا المشروع فى الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين فى مجال المواصلات؟

 

ج. هذا المشروع يسهم فى الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين فى مجال المواصلات (سيارات الأجرة/ التاكسي/ الملاكي) من خلال زيادة دخل الفئات المستهدفة

 

س. ما أهم مميزات استخدام الغاز الطبيعى كوقود؟

 

ج - استخدام الغاز الطبيعى يؤدى إلى خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ كما أن قوامه الغازى يمنع تسربه مما يقلل من التأثيرات الضارة بالتربة أو المياه الجوفية مما يساعد فى الحفاظ على البيئة بالإضافة إلى جودته العالية حيث يزيد الرقم الاوكتينى له عن 120 اوكتين،  وقام جهاز تنمية المشروعات منذ بدء تنفيذ هذا النشاط بإتاحة تمويل قدره 452 مليون جنيه تم من خلالها تحويل 3ر72 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.


الغاز

تحويل السيارات للغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي كوقود

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