كلية التمريض بجنوب الوادى تنظم ندوة لمناهضة ختان الإناث

قنا صابر سعيد

نظمت كلية التمريض بجامعة جنوب الوادي، الندوة الثالثة بكلية التمريض لمناهضة ختان الإناث، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوره نادية عبدالله، عميد الكلية.

حاضر فيها كل من الدكتور أحمد عبد الموجود، أستاذ القانون بكلية الحقوق، والشيخ أحمد أبو الوفا، مدير عام الدعوة بالأوقاف، والدكتور هالة سناري، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

أوضح بيان للجامعة، أن الندوة تناولت مدى الأضرار التى تنجم عنها من آثار نفسية والطبية التى تصيب الفتاة من إجراء تلك العادة التى تسبب التشوه والنزيف، وأحيانا تؤدى لحدوث الوفاة، وأوضح للمحاضرين مدى العقوبة لمن يجرى هذه العملية ورأى الدين فى هذه الممارسة.

وفى وقت سابق، نظمت كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي، ندوة عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شارك فيها الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا.

وأكد الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة، أن مبادرة حياة كريمة مصنفة عالمياً كأكبر مبادرة إنسانية تنموية، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة وحجم الإنفاق غير المسبوق يعكس اهتمام الدولة بتنمية الريف المصري، كما أن الجامعة ستنظم بالتنسيق مع المحافظة زيارات ميدانية للطلاب لمتابعة مشروعات حياة كريمة فى مختلف مراكز قنا على أرض الواقع.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن جامعة جنوب الوادي ساهمت فى عمل خطة تسويق الحرف التراثية بقنا وسوهاج، حيث تحظى الحرف التراثية باهتمام كبير، وتحتاج إلى دعم القدرات التسويقية وهو ما تقوم به الجامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.