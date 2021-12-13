قسطرة مخية تنقذ حياة مريضة من الموت بمركز الطب النفسي الجامعي بطنطا

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا فى بيان له، نجاح فريق طبي بمركز الطب النفسي من إنقاذ حياة مريضة من الموت بإجراء قسطرة مخية لها في عملية ناجحة استغرقت ساعتين.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن قسم جراحة المخ والأعصاب ووحدة القسطرة المخية استقبلت سيدة من محافظة دمياط تبلغ من العمر 50 عاماً، تعاني من صعوبة بالرؤية وصداع مستمر نتيجه تمدد شرياني عملاق بالمخ.

أشاد عميد طب طنطا بالفريق الطبي الذى ضم الدكتور حازم عبد الخالق مدرس القسطرة المخية "رئيسًا "، والدكتور أحمد رويشة "مساعدا"، والدكتور بهاء السطيحة، مشيدًا بجهود رئيس الجامعة د. محمود ذكى، ود. حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات، ود. حسام الصاوى رئيس قسم العصبية والنفسية، ود. أيمن عبدالمقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة على توفير المناخ الملائم لهذا العمل.

قال الدكتور حازم عبد الخالق، رئيس الفريق الطبي، أنه فور وصول الحالة تم عرضها على الأساتذة بالقسم للاستفادة من طرق العلاج المختلفة، وتم التواصل مع وحده القسطرة المخية من المجالس الطبية وتم الاتفاق على إجراء العملية حفاظًا على حياة المريضة.

أوضح رئيس الفريق الطبي، أن العملية أجريت بنجاح وبالمجان علي نفقة الدولة، وتم علق التمدد باستخدام ملفات حلزونية ودعامه محوله لمسار الدم، موجهًا الشكر للطاقم الطبي، وطاقم التخدير والذى ضم هديل الصغير "مدرس مساعد"، أماني بدر"معيد"، خديجة البرادعي"طبيب مقيم"، وطاقم التمريض المساعد الذى ضم مبروكة محمد، ندي مصطفي، نوال عادل، دعاء خالد، ومصطفي سلطان"فنى".