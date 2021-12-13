فى 8 نقاط.. تعرف على 155 محطة رفع و10 محطات معالجة بقرى حياة كريمة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

مشروعات تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تعد نقلة نوعية فى المجتمعات الريفية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وإحداث فارق يشعر به المواطن في كافة المجالات.

وفى مقدمة تلك المجالات هو مشروع الصرف الصحى من أجل خلق بيئة نظيفة تحسين البيئة المحيط بالمواطنين داخل الريف ومنح كافة الحقوق والامتيازات المرجوة من أعمال مشروعات الصرف الصحى التى شملت القرى والنجوع والكفور وذلك من خلال 155 محطة رفع و10 محطات معالجة تعرف عليها وعلى الأماكن الموجودة بها من خلال النقاط التالية.

1 – عدد محطات الرفع 155 محطة و10 محطات معالجة بالقرى.

2 - قرى مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج 32 محطة رفع و2 محطة معالجة.

3- قرى مركز جرجا جار العمل بــ 38 محطة رفع ومحطة معالجه.

4- قرى مركز طما شمال محافظة سوهاج 11 محطة رفع ومحطة للمعالجة.

5 – قرى مركز المراغة جار العمل فى 15 محطة رفع و2 محطة معالجة .

6- قرى مركز ساقلته جار العمل فى 12 محطة رفع ومحطة معالجة.

7- قرى مركز المنشاه جار العمل فى 30 محطة ومحطة معالجة.

8 – وفى قرى مركز دار السلام جار العمل فى 17 محطة رفع و2 محطة معالجة.



الأعمال النهائية بإحدى المحطات



مبادرة حياة كريمة بقرى سوهاج



محطة رفع ضمن تطوير الريف المصرى



أعمال الخرسانة بالمحطة



اعمال الخرسانه والتسليح لمحطة صرف صحى



محطة معالجة بنجوع مازن



محطة رفع صرف صحى



شده خشبية بمشروع الصرف



محطة صرف ببقرى البلينا



محطة صرف ضمن مبادرة حياة كريمة



محطة صرف بإحدى القرى



معدات ثقيلة بمشروعات الصرف



اعمال التسليح بإحدى محطات الصرف