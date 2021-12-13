اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 118 محل مخالف و36 مقهى و تحرير 2877 محضر مخالفة فى حملات مكبرة بالإسكندرية

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:10 م
غلق 118 محل مخالف و36 مقهى و تحرير 2877 محضر مخالفة فى حملات مكبرة بالإسكندرية حملة مكبرة بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة ،وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.
 
 وقد اسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 118 محل مخالف، و36 مقهى والتحفظ على عدد 2877 حالة إشغال من المقاهي. بالإضافة إلى تحرير 2706 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 278 الف جنيها على المحلات الغير ملتزمة بالاجراءات الاحترازية
 
وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا. مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء/ عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

الاسكندرية

احياء الاسكندرية

حملات الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة