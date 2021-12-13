غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف" تحت إشراف المحاسب هانى الجويلى، مساء اليوم بغلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بمدينة بنى سويف، يدار بدون ترخيص وعدم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيرس كورونا.

وقال هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف، انه تم التحرك والتوجه برفقة لجنة مشكلة لهذا الشأن وبناء على ضبط الواقعة تم تشميع السنتر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، مشيرا إلى أنه شارك فى الحملة علاء الصغير، نائب رئيس المدينة ومسئول الرخص والازمات.

أضاف الجويلى فى بيان له مساء الاثنين أن تلك الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بنى سويف باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء حيال مخالفات الإجراءات الاحترازية، من خلال العديد من الإجراءات منها : مواجهات التجمعات فى الأماكن المغلقة وحظر تلقى العلم فى غير الاماكن المخصصة، والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.