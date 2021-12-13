طقس دمياط الآن.. غيوم واختفاء الشمس وانخفاض فى درجات الحرارة .. لايف

دمياط معتز الشربينى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا بعنوان "طقس دمياط الآن.. غيوم واختفاء الشمس وانخفاض فى درجات الحرارة"، حيث شهدت أغلب مدن محافظة دمياط موجة من الطقس المتقلب واختفت الشمس مع موجة من البرودة وانخفاض درجات الحرارة.

وسجلت درجات الحرارة انخفاظا ملحوظا وسجلت درجات الحرارة 21 درجة على أغلب المدن، وتأثرت حركة الصيد وتوقفت أغلب مراكب الصيد فى عزبة البرج وبحيرة المنزلة بسبب سوء حالة الطقس وشدة الرياح.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية لمواجهة التقلبات الجوية والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياة الشرب والرى وكذلك المديريات لمواجهة اية طوارىء قد تحدث بسبب سوء حالة الطقس.