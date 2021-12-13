ضمن حياه كريمة.. صحة الإسماعيلية تجرى الكشف على 482 مواطن بعزبة النجع

الإسماعيلية السيد فلاح

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين، قافلة طبية علاجية متعددة التخصصات، للأهالي بمنطقة النجع بقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين، بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، علي تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القوافل الطبية وأداء عملها على أكمل وجه، وتذليل كافة العقبات بالتنسيق مع مجالس المركز ومديرية الصحة بالمحافظة، والإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وقال الدكتور علي حطب، القافلة أنهت الكشف في عيادة الأطفال علي 156 حالة وعيادة الجراحة علي 47 حالة وعيادة الأسنان 29 حالة وعيادة الباطنة علي 139 حالة وعيادة النساء علي 48 حالة وعيادة تنظيم الأسرة 23 حالة وعيادة الضغط والسكر علي 40 حالة، وتقديم العلاج لجميع الحالات بالمجان.