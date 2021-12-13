ضبط 2 طن من ألبان الفرز غير صالحة للاستخدام الآدمى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف، حملة التعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين تمكنت خلالها من ضبط 2 طن من ألبان الفرز غير صالحة للاستخدام الآدمى، علاوة على تحرير محضرين لمعامل ألبان لقيامهم بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

كما قامت الحملة بسحب 9 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر غش تجارى ضد محلات مواد غذائية لقيامهم بحيازة وعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 11 محضرا ضد محلات تجارية وغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع بدون فواتير شراء تدل على مصدرها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على المضبوطات.

وحسب بيان لمديرية التموين بمحافظة بنى سويف، تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 31 متقدما لمشروع جمعيتى "مبادرة حياة كريمة "بمركزى ببا وناصر بالمرحلة الرابعة (أ)و (ب)، وكذلك المتقدمين خارج المبادرة بدائرة المحافظة، حيث يجرى حاليًا متابعة المتقدمين لسرعة الانتهاء من الإجراءات وعمل المعاينات النهائى.