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صحة كفرالشيخ: تحرير 163 مخالفة لصيدليات وغلق 4 وإلغاء 36 رخصة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 11:54 م
صحة كفرالشيخ: تحرير 163 مخالفة لصيدليات وغلق 4 وإلغاء 36 رخصة الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن إدارة الصيدلة برئاسة دكتور تامر حجازي، مدير الإدارة، شنت حملات تفتيشية، لتحقيق الانضباط فى مجال مراقبة الأدوية على الصيدليات بمدن وقرى المحافظة.
 
وأضافت سلام ،أسفرت هذه الحملات عن المرور على 1511 صيدلية وتم تحرير ١٦٣ محضراً للصيدليات المخالفة، وغلق 4 صيدليات مخالفة" غلق إدارى"، و تحويل 163 محضراً، وإلغاء رخص ل 36 صيدليه كما تم استخراج ترخيص ٣٠ رخصة ، مؤكدة أنها وجهت ضرورة المتابعة الدورية والتأكد من صلاحية الأدوية وطرق حفظها.
 
وقال الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة  بقرية الروضة وقعت الكشف الطبي على 1713 متردد وخضوع 89 مريض للكشف المبكر عن الضغط والسكر،بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية ل 153 مريض وأشعة ل 41 مريض وعمل تقارير طبية ل11 مريض، وتحويل 52 مريض لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج،كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 1185زائراً، كما  تلقى التطعيم 380 مواطنا على مدار يومي القافلة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية معًا نطمئن.
 
 

 


كفر الشيخ

صحة كفر الشيخ

صيدليات مخالفة

حملات تفتيشية

أمراض معدية

حملة معا نطمئن

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