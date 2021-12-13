صباح الرزق.. أم محمد بياعة الطيور بالإسكندرية بتجرى ورا رزقها من 40 سنة

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا من سوق الطيور بالإسكندرية لمعرفة الأسعار والإقبال على الشراء، تقول "أم محمد" أقدم سيدة تبيع الطيور، إنها تعمل فى هذه المهنة منذ 40 عاما منذ طفولتها وورثتها عن والدتها فهى تشترى الطيور صغيرة وتقوم بتربيتها وتبيعها.

وأضافت أنها تذهب مرة فى الأسبوع إلى سوق يسمى بسوق النهضة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية لشراء الطيور الصغيرة ورغم سنها الكبير إلا أنها تنتظم فى الذهاب مرة أسبوعيا ولم تنقطع عن البيع والشراء يوما واحدا حتى فى أوقات الطقس السيئة.

وعن أسعار الطيور قالت إن الفراخ البلدى سعرها يبدأ من 40 جنيها، بينما البط السودانى يبلغ سعر الكيلو 55 جنيها، البغالى 45 جنيها، بينما الأرانب سعرها 55 جنيها، والديك الرومى 55 جنيها.

وأضافت أن الدجاج أنواع وأشكال مختلفة ولكن اجودهم هو الديوك الرزى والفراخ الصغيرة نظرا لجوده لكنها ولم يستغرق وقت فى التسوية.