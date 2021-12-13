اليوم السابع
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شمس ساطعة وجو بارد وتراجع للشبورة بالشرقية .. لايف

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 04:38 م
شمس ساطعة وجو بارد وتراجع للشبورة بالشرقية .. لايف
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم "تلفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الشرقية، حيث ظهر بالسماء غيوم كثيرة، وتراجعت حدة الشبورة وبرودة فى الجو بأنحاء المحافظة رغم سطوع الشمس.

 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين،انخفاض  فى درجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد  ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين:  القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

 


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