شاهد.. المحادثات الصوتية والكتابية للعناصر الإخوانية لفبركة تسريب صوتي

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

محادثات كتابية وصوتية للعناصر الإخوانية المتورطة في التسريب الصوتي المفبرك للإخواني عبد الله الشريف، تنم على محاولاتهم الخبيثة للإساءة للبلاد.

وجاء منها:

"منتظر ردك الجميل ..حبيبي.. معاك طبعا.. في انتظارك لما تفتح كلمني ..كلمنى فون.. من أي رقم جوال آخر ..للأسف ما اقدرش أعمل مكالمات اتصال.. بس ممكن نتكلم هنا عادي..ابعت فويس.. أتأكد انك عبد الله الشريف..حلو أوي لوز اللوز ..عموما كدا كدا عايش ميت أساسا..100 100 الله ينور.. فتحت نفسى.. شد حيلك..انت راجل محترم ربنا يوفقك..هو ينفع أخرج عن طريق أهالينا ف النوبة.. السودان ومنها آى دوله عن طريق حد حبيبك..سهل أوصل شلاتين جدا لانى من أهل النوبة وعلاقات لا حصر لها.. تقدر تساعدني أوصل السودان..اعمل جواز سفر ساري وروح السودان ومن هناك سهل تروح تركيا جدا".