وأكد المقداد - وفقا لوكالة الأنباء السورية - أهمية استكشاف الآفاق لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مثمناً مواقف صربيا إزاء الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سوريا.



من جهته.. أعرب مساعد وزير الخارجية الصربي عن ارتياح بلاده للإنجازات التي حققتها سوريا في مجال مكافحة الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعها.. مؤكدا استعداد بلاده لتطوير العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة لكل من سورية وصربيا.