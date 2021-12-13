سماء الغردقة ملبدة بالغيوم واختفاء أشعة الشمس وهدوء حالة البحر.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد طقس البحر الأحمر، اليوم الاثنين، سماء ملبدة بالغيوم مع اختفاء أشعة الشمس، مع هدوء في حالة البحر الأحمر وعدم وجود نشاط للرياح.

فيما شهدت الحركة البحرية حالة من الرواج السياحي، حيث أبحرت منذ الساعات الأولي من صباح اليوم عشرات اللنشات السياحية إلي الجزر البحرية ومواقع الغوص المختلفة لممارسة الأنشطة البحرية المختلفة.

فيما شهدت الرحلات السياحية والجولات الداخلية للسياح أيضا نشاطا مكثفا بعد تنظيم شركات السياحة رحلات سياحية للسياح داخل شوارع الغردقة، وكذلك في أماكن السفاري الجبلي بجانب الرحلات البحرية المختلفة.

من ناحية أخرى، يستقبل اليوم الاثنين، مطار مرسي علم الدولي 4 رحلات طيران دولية تقل على متنها قرابة 500 سائح من الجنسية الأوكرانية ضمن 68 رحلة طيران تصل للمطار خلال الأسبوع الجارى.

وكشفت جداول رحلات الوصول اليوم، أن الرحلات تتضمن اليوم رحلة واحدة داخلية و4 رحلات دولية جميعها من دولة اوكرانيا، ورحلتين من مطار العاصمة الأوكرانية كييف وواحدة من مطار أباروجيا، وأخرى من مطار لفيف الأوكراني.