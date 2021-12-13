اليوم السابع
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سلطنة عمان تسجل أول حالتين من المتحور أوميكرون لمواطنيين قادمين من الخارج

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 07:12 م
سلطنة عمان تسجل أول حالتين من المتحور أوميكرون لمواطنيين قادمين من الخارج كورونا
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، عن تسجيل أول حالتين من المتحور أوميكرون لمواطنين قدِما من السفر وحالتهما مستقرة ويخضعان للتقصي الوبائي، وفق بيان لها.

وتهيب الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائيّة كارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة والمحافظة على التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة والمحافظة على نظافة اليدين.

كما تهيب بكل من هم في سن الثامنة عشرة فما فوق إلى المبادرة إلى تلقي الجرعة المُعززة من لقاح كوفيد ١٩ المتوفر في مؤسسات الرعاية الأوّليّة.

 


سلطنة عمان

متحور أوميكرون

كورونا

كورونا متحور أوميكرون

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