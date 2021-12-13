اليوم السابع
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سفير السويد يزور منطقة آثار سقارة .. صور

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 05:16 م
سفير السويد يزور منطقة آثار سقارة .. صور سفير السويد والوفد المرافق له
كتب محمد أسعد

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استقلبت منطقة آثار سقارة، سفير دولة السويد بمصر والوفد المرافق له، وكان في استقبالهم صبري فرج مدير عام المنطقة، والذي اصطحبهم في جولة شملت زيارة هرم زوسر المدرج ومجموعته الهرمية، وهرم اوناس، ومقابر كل من كاجمني ومايا ونمتي مس.

 

سفير السويد
سفير السويد

 

وأوضح صبري فرج، أنه خلال الزيارة أعرب السفير والوفد المرافق له عن سعادتهم بالزيارة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وبما شاهده من كنوز أثرية في ظل ما شهدته هذه المنطقة من اكتشافات أثرية كبيرة وهامة خلال الفترة الماضية.

 

سفير السويد.
سفير السويد
 
سفير السويد بمنطقة آثار سقارة
سفير السويد بمنطقة آثار سقارة

 


وزارة السياحة والآثار

سقارة

آثار سقارة

هرم زوسر

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