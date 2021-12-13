رئيس وزراء فلسطين يدين جريمة إعدام الاحتلال الاسرائيلى شابا في مدينة نابلس

كتب أحمد جمعة

أدان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الإثنين، جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب جميل محمد الكيال (31 عاما) فى مدينة نابلس، مؤكدا أن جريمة اعدام الشاب الكيال فى مدينة نابلس، مروعة، وتعكس عقيدة القتل التى تصوغ فكر وسلوك قادة المؤسسة العسكرية لدولة الاحتلال.

وتقدم رئيس الوزراء الفلسطينى بأحر التعازى وأصدق مشاعر المواساة من ذوى الشهيد، ودعا منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى إدانة الجريمة، التى تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

واستشهد الشاب الفلسطينى الكيال وأصيب اثنان آخران، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى منطقة رأس العين بمدينة نابلس.