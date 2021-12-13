اليوم السابع
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الإثنين، 13 ديسمبر 2021 04:19 م
أكرم القصاص
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رئيس جنوب أفريقيا يحث شعبه على ضرورة التطعيم بعد إصابته بكورونا

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 04:12 م
رئيس جنوب أفريقيا يحث شعبه على ضرورة التطعيم بعد إصابته بكورونا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
أ ش أ

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أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن إصابته بفيروس كورونا يجب أن تكون بمثابة تحذير لمواطني بلاده ليتم تطعيمهم بشكل كامل ضد الجائحة، وأن يظلوا يقظين ضد التعرض للإصابة.


وذكرت صحيفة "إي أفريكا" الجنوب إفريقية أن الرئيس رامافوزا دعا الموطنين إلى ضرورة الحصول على اللقاح لتفادي متغيرات كورونا.


وكشف متحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا، في تصريح خاصة لتليفزيون "سكاي نيوز" اليوم الاثنين، أن حالة الرئيس الصحية جيدة بشكل عام، منوها بأنه يتحلى بمعنويات عالية.


ويخضع رئيس جنوب إفريقيا، الذي حصل على تطعيم كامل، في عزلة ذاتية في كيب تاون، وقد فوض جميع المسؤوليات إلى نائب الرئيس ديفيد مابوزا للأسبوع المقبل.


وكانت الرئاسة في جنوب أفريقيا قد أعلنت أمس أن الاختبارات أثبتت إصابة الرئيس سيريل رامافوزا بفيروس كورونا، لكن الأعراض التي يعاني منها طفيفة.. وكان رامافوزا قد شارك أمس الأحد في مراسم تأبين أقامته الدولة بالعاصمة كيب تاون للرئيس الأسبق الراحل فريديريك ويليم دي كليرك، حيث شعر بعدها رامافوزا بأن حالته غير جيدة وأجرى اختبارات طبية أظهرت نتائج إيجابية للمرض، فيما أفاد من يتواصلون معه بأنه بخير وأن الأمر يمكن السيطرة عليه ولا يهدد حياته. 


وأشارت القناة إلى أنه يكاد يكون من المؤكد إصابة رامافوزا بالسلالة المتحورة من كورونا، المعروفة بـ"أوميكرون"، حيث أن الغالبية العظمى من الحالات بجنوب أفريقيا مصابة به.


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