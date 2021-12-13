رئيس جامعة الأقصر يناقش الاستعدادات النهائية لبطولة جامعة الأقصر للكرة الخماسية

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر ، اليوم الاثنين، اجتماعا تنظيميا، للوقوف على آخر استعدادات اللجان التنظيمية للبطولة الأولى لجامعة الأقصر لكرة القدم الخماسية للجامعات في الفترة من 18 حتى 23 ديسمبر الجاري بمشاركة 19 جامعة مصرية، بحضور الدكتور وليد عبدالله، مدير عام البطولة، والاستاذ الدكتور سيد محمد أبو دهب، رئيس لجنة الاستقبال والوفود المشاركة وعميد كلية الحاسبات والمعلومات، ورؤساء اللجان التنظيمية.

وناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية ومراجعة أعمال لجان الاسكان والتغذية ومرافقة الوفود وتجهيز الملاعب واللجان الفنية المنظمة ولجنة المطبوعات واللجنة الإعلامية، مع التأكيد على كل رئيس لجنة ببذل أقصى الجهد حتى تخرج البطولة بالصورة المشرفة والمرسومة لها كما تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة برنامج حفل افتتاح البطولة والفقرات التي سوف يشتمل عليها برنامج الحفل كما تمت أيضا مناقشة موعد وصول الفرق المشاركة إلى الجامعة ومقرات التسكين وأماكن التدريبات المخصصة.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم القرعة يوم السبت المقبل 18 ديسمبر في تمام السابعة مساء بساحة أبو الحجاج، وتقام مباراة الافتتاح الأحد 19 ديسمبر بالصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة، بين فريقين أحدهما فريق جامعة الأقصر، وتقام مبارايات البطولة على ملاعب الصالة المغطاة وايجوث وطلائع النصر.

وكانت قد أعلنت إدارة مؤتمر اليوم الواحد (الشباب.. آمال وتطلعات)، اختيار الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، رئيسا شرفيا للمؤتمر، حيث أنه يأتي المؤتمر الذي يقام في دورته الأولى بمركز المؤتمرات الدولي يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري بمحافظة الأقصر، برعاية وتنظيم وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وجامعة الأقصر، ومؤسسة الينبوع للتنمية، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، ورجاء شوقي أحمد مدير وحدة السكان بالمحافظة.

ويشارك في إعداد وتنظيم المؤتمر، مجموعة من أكبر الكيانات الشبابية المعتمدة لدى مديريتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر تتمثل في " شباب يدير شباب yly، جمعية غيث، Y_PEER، مراكز شباب مصر"، وبمشاركة مديرية أمن الأقصر ومؤسسات المجتمع المدني، حيث يستهدف المؤتمر، نحو٥٠٠ شاب من محافظة الأقصر للتحاور حول قضايا الشباب المجتمعية، وقد تم فتح باب التسجيل أمام الشباب للمشاركة وحضور فعاليات المؤتمر.