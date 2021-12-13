رئيس الوزراء الأردنى: الحكومة لن تتستر على أى فاسد أو أي قضية يشوبها فساد

كتب أحمد جمعة

قال رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة، اليوم الإثنين إن الحكومة لن تتستر على أي فاسد أو مسيء أو أي قضية يشوبها فساد".

وأضاف رئيس وزراء الأردن في رده على النائب محمد الفايز حول عقود الطاقة المتجددة خلال جلسة رقابية في مجلس النواب الأردنى، أن "أغلب اتفاقيات الطاقة تتضمن شروطا جزائية كبيرة، وفسخها سيكلف الدولة مبالغ مالية هائلة تفوق ما قد تخسره من الاتفاقيات طويلة الأمد".

وأشار الخصاونة إلى أن "الحكومة ستزود النائب محمد الفايز بإجابات كافية حول اتفاقيات الطاقة الموقعة مع الشركات".

وقال النائب محمد الفايز خلال الجلسة التي عقدها البرلمان الأردنى، إن "وزيرة الطاقة السابقة هالة زواتي، دافعت في إجاباتها على الأسئلة النيابية عن شركات الطاقة" متسائلا عن عقود الطاقة المتجددة، وكلف شرائها والكلفة المتفق عليها لشراء الطاقة من مشروع العطارات.

فيما قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة إن الاتفاقيات وقعت ضمن نماذج عالمية معمول بها وجرت في وزارة الطاقة، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس طلبين مقدمين للتنقيب عن النحاس في محمية ضانا أحدهما يعود لشركة سبق أن وقعت اتفاقية تنقيب في 2016، مشيرا إلى عدم وجود مذكرة تفاهم حالية.