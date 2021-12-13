حياة كريمة بأسوان.. فعاليات مبادرة قدم صحيح لعلاج مرضى القدم السكرى لغير القادرين

أسوان – صلاح المسن

تشتمل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " على دور خدمي وتنموي لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين من الأسر الأكثر احتياجا، ويجرى تنفيذ العديد من القوافل الطبية مما يسهم فى تخفيف أعباء التنقل والسفر على المواطنين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات المختلفة بشكل مباشر، مما يؤكد على روح التكافل الاجتماعى ويسهم ذلك فى رسم البسمة وإدخال البهجة والسرور على العديد من أبناء المجتمع الأسوان.

وشهدت أسوان فعاليات مبادرة " قدم صحيح لعلاج مرضى القدم السكرى لغير القادرين" داخل مستشفى أسوان الجامعى، وتعتبر أول غرفة من نوعها لتقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكرى بجنوب مصر لحمايتهم من بتر القدم، مع تقديم العلاج المجانى الشهرى للمرضى وقيمته 1900جنيه شهرياً.

كما أجريت القافلة الطبية الخدمية بقرية المضيق التابعة لمركز نصر النوبة، والتى تأتى فى إطار تكاتف الجهود الحكومية مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص من خلال تنفيذ القافلة اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة أسوان .

وتضمنت فعاليات القافلة الطبية الخدمية بقرية المضيق التابعة لمركز نصر النوبة تقديم خدمات الكشف على الأهالى فى 11 تخصص طبى تشمل الرمد والباطنة والأطفال والعظام والجلدية والنساء والتوليد والمخ والأعصاب والمسالك والأنف والأذن والجراحة، كما تواجد فريق من اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء لإستخراج قرارات نفقة الدولة للأطراف والكراسى المتحركة، وقرارات الغسيل الكلوى وعلاج الأمراض المزمنة

وفى إطار توفير الخدمات المتنوعة بجودة عالية ومنها الخدمة الصحية داخل قرى أقيمت القافلة العلاجية بقرية الدقاديق بمركز إدفو والتى إستمرت حيث شملت القافلة 9 عيادات وتخصصات الباطنة وطب الأطفال وجراحة الفم والأسنان والعظام والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة والمسالك البولية والجلدية، كما ضمت 47 من الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض وفنى الأشعة والمعامل والإداريين، ونجحت القافلة فى إجراء الفحص الطبى المجانى على 1425 مواطن منهم 986 حالة تم تحويلها للمستشفيات، كما شهدت القافلة إجراء الفحوصات الطبية داخل معامل التحاليل والأشعة والتثقيف والإستبيان وغيرها لـ 834 حالة، فيما تم صرف أدوية مجانية لحوالى 1000 حالة .

كما نجحت قافلة الأزهر الشريف بمحافظة أسوان، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، فى إجراء الكشف الطبى وتقديم الأدوية والخدمات اللازمة لمواطنى أسوان بحى السلام لمساكن متضررى السيول بالعلاقى، وأيضاً بمستشفى كوم أمبو المركزى، بالإضافة إلى منطقتى خور عواضة والسيل الريفى.

وتم توقيع الكشف الطبى على 2129 مواطناً ضمن القافلة التى ضمت 50 من طاقم الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين، بجانب العديد من التخصصات الطبية كالباطنة والجراحة العامة وجراحة التجميل والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والعظام، كما تم تحويل بعض الحالات لإجراء العملية الجراحية اللازمة لها، وتوزيع الأدوية.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "تشهد مشاركة تنفيذية ومجتمعية من كافة فئات المجتمع لتحسين مستوى المعيشة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة وهو الذى يتواكب مع تحقيق أهداف الإستراتيجة القومية للتنمية المستدامة (2030) لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجاً فى 35 قرية رئيسية و 109 قرية فرعية و336 نجع وكفر وتابع بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.