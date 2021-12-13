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حصاد 2021 فى مجال الاستثمار.. 19 مشروعا متنوعا ونمو السياحة الخارجية بمطروح

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 11:54 م
حصاد 2021 فى مجال الاستثمار.. 19 مشروعا متنوعا ونمو السياحة الخارجية بمطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالي

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شهد عام 2021، في محافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، من خلال إدارة الاستثمار، طرح والاتفاق على تنفيذ 19 مشروعا استثماريا جديدا وحصر عدد من المناطق المتاحة بولاية المحافظة، لوضعها على الخريطة الاستثمارية، لإقامة عدد من المشروعات السياحية والترفيهية والخدمية والصناعية. 

وتضمنت المشروعات الاستثمارية الجديدة، مشروعين صناعيين، الأول لإنتاج المياه المعدنية والثاني لإنتاج شاشات البلازما بواحة سيوة، و 6 مشروعات زراعية، و4 مشروعات خدمية وترفيهية بمدينتي مرسى مطروح وسيوة، و 7 مشروعات سياحية في مدن مرسى مطروح وسيوة والسلوم وبرانى.

ووجود منطقتين صناعيتين، الأولى بمنطقة الكيلو 26 شرقي مرسى مطروح، والثانية جنوبي قرية فوكة بالضبعة، وغيرها من المشروعات والفرص الاستثمارية الجارِ حصرها، لخلق مشروعات تنموية كبرى، تحقق التنوع والتكامل وإحداث التنمية المستدامة والمستهدفة، مع جلب مزيد من فرص العمل، والوصول إلى أعلى مستوي من خدمة وتنمية المجتمع.

على جانب آخر، بلغ إجمالي عدد السائحين الأجانب، الذين توافدوا على مطروح، خلال عام 2021، 82 ألفا و90 سائحا أجنبياً محققين عدد ليالي سياحية 177 ألفا و 223 ليلة سياحة، وينتمي السياح لدول إيطاليا، أوكرانيا، الهند، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، ماليزيا، السعودية، الكويت، فنلندا، و بلجيكا كما استقبلت محافظة مطروح، خلال موسم الصيف،  15 طائرة شارتر على متنها 2149 سائحا من دولتي رومانيا وكازاخستان.

 


حصاد 2021

محافظة مطروح

مشروعات استثمارية

السياحة الخارجية

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