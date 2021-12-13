جهاز تنظيم الاتصالات يحصل على شهادة الأيزو فى إدارة جودة الخدمات

كتبت هبة السيد

حصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على شهادة الأيزو 9001 في نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصري وذلك من قبل إحدى كبرى جهات الاعتماد الدولية JAS-ANZ.

ويأتي ذلك في إطار توجه الجهاز لتطبيق المعايير الدولية في طرق الإدارة المؤسسية لحوكمة خدمات الاتصالات مع الشركات المرخص لها العمل بالسوق المصري، مما يساهم في تعزيز المناخ الاستثماري في ظل بيئة تنافسية عادلة وجاذبة وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى رفع معدلات كفاءة منظومة حوكمة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعلى المستوى الدولي كان قد تقدم 54 مركزًا في الترتيب الدولي بمؤشر أداء منظمي الاتصالات حول العالم لعام 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU ليصبح في المركز 41 بين 193 دولة مقارنة بالمركز 95 في عام 2019.

كما تقدم الجهاز 43 مركزًا دوليًا بمؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول لـعام 2020 الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMAليصبح في المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 في عام 2019.