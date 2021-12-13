جلسة تشاور مجتمعى لمشروعات الصرف الصحى بقرى مركز أجا فى الدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، جلسة تشاورية محتمعية، بحضور ، عدد من الجهات و استشارى دعم التنفيذ محرم وباخوم والشركة المنفذة للمشروع الجارى تنفيذه بتجمع قروى نوسا الغيط مركز أجا ، والذى يشمل قرى (نوسا الغيط - نوسا البحر - سنبخت - تلبنت).

وذلك لمناقشة موقف المشروع ونسب التنفيذ والمدة الزمنية المتبقية للانتهاء من جميع الأعمال، وصولا للتشغيل الكامل، كما تم الاستماع الى الشكاوى الفردية والمشكلات العامة والاتفاق على كيفية وضع حلول فورية لها وخطة عمل لمنع تكرارها وكذلك مناقشة تغيير موقع محطة الرفع القائمة وفقاً لرغبة الأهالى بعد الدراسة الفنية دون تأثير على الأعمال التى تم تنفيذها والانتهاء منها.

كما قام المكتب الاستشارى بعرض الأعمال المخطط تنفيذها بالقرى المذكورة والجدول الزمنى المحدد ودور اللجان المحلية لمعاونة القائمين على التنفيذ فى تذليل العقبات وإيجاد حلول بشكل سريع وكذلك نشر المعلومات للمجتمع من خلال القنوات التى تتناسب معهم، كما ترحب المكاتب بمواقع العمل باستقبال المواطنين لتلقى طلبات او شكاوى او استفسارات.

واختتم الاجتماع بتوجيه الشكر للأهالى على مابذلوه خلال الفترة الماضية والتأكيد على استمرار المشاركة الفعالة لحين الانتهاء من جميع الأعمال وتشغيل المشروع، كما تم الاستماع الى طلبات واستفسارات المشاركين والرد عليها والاتفاق على تشكيل لجنة محلية بكل قرية والتأكيد على التواصل المستمر مع القائمين على التنفيذ لتحقيق المستهدف من البرنامج وفقا للجدول الزمنى المحدد من خلال قنوات الاتصال المتنوعة.