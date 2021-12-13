"ثقافة القليوبية" تنظم أمسيات شعرية وورش فنية للأطفال بقصور المدن

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقد نادي الأدب بقصر ثقافة بهتيم، أمسية شعرية بحضور أعضاء وضيوف النادي ومنهم، عبدالناصر أحمد، عصام عبد المحسن، عربي السيد العجمي، فاتن متولي، سحر منصور، أحمد السندباد، محمد فرج، سلوى الرزاق قاسم، عبير جامع.

كما نظم نادي الأدب بقصر ثقافة بنها، أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد عكاشة، بحضور أعضاء وضيوف النادي ومنهم ماجد الهدهد، عبدالحكيم الديب، فاطمة عمارة، ياسر محيي الدين، السيد حسانين.

فيما عقد بيت ثقافة الخانكة، قراءة في كتاب "حكاية حي مصر القديمة" تاليف د. خالد أبو الروس، يتناول الكتاب حي مصر القديمة وما به من منشآت دينية ومساجد وكنائس مثل مسجد عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة ويتكلم الكتاب عن جمال وفن المعمار القديم. أعدتها حنان حمدي.

كما استقبل قصر ثقافة بهتيم، وفدا طلابيا من مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات، للتعرف على الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة، إلى جانب محاضرة بعنوان "دور الثقافة في المجتمع" ألقاها جمعة عبدالحفيظ، فيما أعد كل من بيت ثقافة سنديون، ومكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، ومكتبة بتمدة، معرض رسوم أطفال وورشة رسم حر، بينما نظم نادي الطفل بقصر ثقافة القناطر الخيرية، ورشة للأطفال لتعلم عمل إكسسوار بخامات بسيطة ومتوفرة، تدريب أماني محفوظ.

احد الندوات التثقيفية



جانب من الورش



مشاركات طالبات المدارس