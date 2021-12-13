توقيع مذكرة تفاهم بين روش ومايكروسوفت لتحسين قطاع الرعاية الصحية باستخدام التكنولوجيا

تقرير خاص

- مذكرة التفاهم تمثل حجر الأساس للتعاون طويل المدى بين الشركتين لتعزيز نتائج الرعاية الصحية للمرضى باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت اليوم كل من شركتي روش ومايكروسوفت، كبرى المؤسسات العالمية في قطاع الصحة والتكنولوجيا، عن توقيع مذكرة تفاهم لتحسين خدمات الرعاية الصحية عبر استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور/ محمد سويلم، المدير العام لروش مصر، والسيدة/ ميرنا عارف، المدير العام لمايكروسوفت مصر، كلاهما نيابة عن منطقة الشرق الأوسط، بحضور المهندس/ محمد صالح المدير الإقليمي لقطاعات الصحة والحلول الطبية - مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا.

تعمل الشراكة الاستراتيجية على خلق آفاق جديدة من التعاون باستخدام الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للتوصل إلى أفضل خدمة للمرضى ليس عن طريق الحلول العلاجية فقط، بل المساعدة في التشخيص المبكر للمرض ودعم كفاءات نظم الرعاية الصحية من خلال الابتكاركأحد اساسيات الاستراتيجية الجديدة، كما سيعمل الطرفان على استكشاف فرص التحول الرقمي والوسائل الفعالة للاستفادة من الحلول الذكية في قطاع الرعاية الصحية اعتمادا على تكنولوجيا Microsoft Azure، وذلك عبر تقديم تلك الحلول للأطراف المعنية في نظام شركاء مايكروسوفت (Microsoft Partner)، وسوف يتم تنفيذ مذكرة التفاهم في مصر على أن يتم تعميمها عبر الشرق الأوسط من خلال خطة واضحة في كل من مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وعُمان، والبحرين، وقطر، ولبنان، والأردن، والعراق، وسوريا.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، صرح الدكتور/ محمد سويلم، المدير العام لروش مصر: "تلعب التكنولوجيا وتحليل البيانات دوراً محورياً لدعم الابتكار في نظم الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بعدة وسائل فريدة لم نشهدها من قبل. نحن في روش فخورون بتقديم ما وصلنا إليه من ابتكارات علمية على مدار 125 عام لدعم شراكتنا مع مايكروسوفت، الشركة الرائدة في قطاع التكنولوجيا في العالم، والمساهمة ايضاً في تشخيص المرض مبكراً لمرضى اكثر عبر الشرق الاوسط، خاصة مرضي الأورام، وتقديم خدمة أفضل مما يسهم في تحسين حياة الجميع."

وصرح المهندس/ محمد صالح المدير الإقليمي لقطاعات الصحة والحلول الطبية - مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: "من خلال الحلول السحابية الموجهة للقطاع الصحي، تؤكد مايكروسوفت التزامها لدعم مقدمي الرعاية الصحية من خلال توفير أدوات تكنولوجية موثوقة ومتكاملة لتعزيز جودة خدمة المرضى والتعامل معهم ورفع مستوى الإنتاجية والتعاون بين الأطقم الطبية وتحسين الرؤي الطبية والتشغيلية."

ومن جانبها قالت السيدة/ ميرنا عارف، المدير العام لمايكروسوفت مصر، بمناسبة ذلك الحدث الهام: "من خلال هذه الشراكة مع روش، نهدف إلى تسريع عملية الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية لتقديم خدمات أسرع وأفضل بتكلفة أقل، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصحي باستخدام التكنولوجيا."

ووفقاً لتقرير للوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، فإن عدد حالات الإصابة بالسرطان في مصر بلغ ما يقرب من 134,632 و89,000 حالة وفاة في عام 2020. وفي الحالات الجديدة في مصر يعتبر سرطان الثدي الأكثر شيوعاً بين الإناث ويحتل المرتبة الثانية بين الذكور بعد سرطان الكبد، ويلعب الشخيص المبكر لمرض السرطان دوراً جوهرياً في تعزيز فرص نجاح العلاج، وذلك عبر نشر الوعي عن الأعراض المبكرة حتى يستطيع المصاب تلقي الدعم الطبي اللازم في المراحل الأولى من المرض، علاوة على الفحوصات الضرورية لتشخيص الحالات المصابة ولم تظهر عليهم أعراض بعد باستخدام أحدث التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي.

روش هي شركة عالمية رائدة في صناعة الدواء وتشخيص الأمراض عبر تبني توجه علمي متطور لتحسين حياة البشر، ومن خلال الجمع بين نقاط القوة في صناعة الدواء وأنظمة التشخيص مع الكفاءات المتنامية المتعلقة بالتصورات الطبية المدعومة بالبيانات, يلعب ذلك دورا كبيراً في تمكين روش من تقديم رعاية صحية مخصصة بمستوى عالي، وتعمل روش مع شركائها في قطاع الرعاية الصحية على تقديم أفضل رعاية لكل فرد على حدة.

كما تعد روش أكبر شركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية في العالم، والتي تقدم علاجات مختلفة ومبتكرة للأورام وأمراض المناعة والأمراض المعدية وأمراض العيون وأمراض الجهاز العصبي المركزي، كما أنها رائدة أيضا في ابتكار أنظمة التشخيص في المختبر وتشخيص الأمراض السرطانية عن طريق الأنسجة، بالإضافة إلى تميزها في تقديم حلول عملية لإدارة والتحكم في مرض السكري. وفي الفترة الأخيرة استثمرت الشركة في مجال التحليلات الجينية والشراكات القائمة على البيانات الواقعية، وأصبحت شريك رئيسي في تقديم الرؤي الطبية.

يقع مقر مجموعة روش في مدينة بازل السويسرية وتمتد أنشطتها عبراكثر من 100 دولة، وفي عام 2020 وظفت الشركة أكثر من 100,000 موظف حول العالم، وفي نفس العام استثمرت روش 12.2 مليار فرنك سويسري في مجال البحوث والتطوير وسجلت مبيعات بما يقارب من 58.3 مليار فرنك سويسري. كما أن شركة Genentech بالولايات المتحدة الأمريكية مملوكة بالكامل لمجموعة روش، بالإضافة إلى كونها المساهم الأكبر في Chugai Pharmaceutical والتي يقع مقرها في اليابان. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة www.roche.com.

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الكوكب من تحقيق المزيد.