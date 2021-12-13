توقيع الكشف الطبى وفحص 824 ألف سيدة بالمجان ضمن مبادرة "صحة المرأة" بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن توقيع الكشف الطبي والفحص لعدد 824 ألف سيدة بجميع مدن وقرى المحافظة من خلال مبادرة " صحة المرأة " منذ بدء انطلاقها وحتى الآن، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة " .

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان، مشيرة إلى أن المبادرة تشمل كذلك التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والحياة الصحية، والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي وأنه يتم تقديم خدمات المبادرة من خلال 204 مقرات مُخصصة لتقديم خدمات المبادرة والمبادرات الصحية الأخرى.

يذكر أن مديرية الصحة أعلنت قبل ذلك عن تنظيم حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للأشخاص ذوى الإعاقة من أبناء المحافظة، تحت شعار " نحن معك.. اطمئن "، وذلك اليوم الاثنين الموافق 23 أغسطس الجارى، الساعة التاسعة صباحا، بمقر نادى الإيمان للمعاقين بمنطقة الملاعب المفتوحة بمدينة سوهاج.

ومن جانبه أشار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج إلى اهتمام المحافظة المستمر بالأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم بمختلف المجالات، خاصة فى ظل الاهتمام الكامل بهم من قبل القيادة السياسية، لافتا إلى تضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية والأهلية للارتقاء بواقع ذوى الهمم.