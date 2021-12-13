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تموين الأقصر تصرف سلع تموينية بـ30 مليون جنية و1900 طن دقيق للبطاقات التموينية

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:54 م
تموين الأقصر تصرف سلع تموينية بـ30 مليون جنية و1900 طن دقيق للبطاقات التموينية تموين الأقصر تصرف سلع تموينية بـ30 مليون جنية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه خلال الفترة من أول ديسمبر وحتى يوم 11 ديسمبر الجارى، قامت المديرية بتشديد الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية وغيرها من الأنشطة التجارية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات لخدمة المواطنين فى القطاع التمويني.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الجولات والحملات التموينية خلال الفترة من 1 حتى 11 ديسمبر 2021، عن صرف سلع تموينية بموجب البطاقات التموينية من المنافذ التموينية بمبلغ 30.62 مليون جنيه بنسبة 71.2 % من إجمالي الدعم السلعي المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم السلعي، وصرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 911 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 40470 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر نوفمبر الماضي، وصرف كمية قدرها 30.7 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية من المخابز البلدية بمعدل 2.8 مليون رغيف/ يوم، وتم صرف كمية قدرها 1900طن دقيق بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية من مستودعات الدقيق التموينية المدعمة.

وأهاب الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بكافة المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية والمخابز، خاصة لما له من تأثير سلبي وسيء على جودة وانتظام العمل بالمخابز والمنظومة التموينية، كما يعرض البطاقات التموينية المضبوطة لدى أصحاب الأنشطة التموينية للالغاء وايقاف أي نشاط يضبط لديه البطاقات التموينية، كما أهاب بالمواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم التزاحم وخاصة في ظل توفر كافة السلع وتوفر مخزون استراتيجي يكفي لشهور قادمة بالمحافظة .

تموين الأقصر تصرف سلع تموينية بـ30 مليون جنية
تموين الأقصر تصرف سلع تموينية بـ30 مليون جنية

 

صرف 1900 طن دقيق للبطاقات التموينية بالاقصر
صرف 1900 طن دقيق للبطاقات التموينية بالاقصر

 

متابعة صرف الخبر للمواطنين بالاقصر
متابعة صرف الخبر للمواطنين بالاقصر

 


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