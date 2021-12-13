"تمريض المنوفية" تفوز بالمركز الثاني في الملتقى الطلابي الدولي

المنوفية - محمد فتحى

فاز بحث الطالبة تقى محمد البطحجى الفرقة الرابعة كلية التمريض جامعة المنوفية بالمركز الثانى فى الملتقى الدولي بالمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي بإتحاد الجامعات العربية بإكاديمية الشروق بالقاهرة، والذى شارك فى محور البحث العلمى عن "تأثير التدخل عبر الانترنت لتقليل الاضطرابات النفسية للمرضى المصابين بڤيروس كورونا المستجد أثناء فتره العزل الصحى" إشراف الدكتورة نجلاء محمد المقدم.

أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن طلاب الجامعة نجحوا فى تمثيل كلياتهم بصورة مشرفة موجها التهنئة لكل من شارك فى الملتقى والشكر لمجهوداتهم حتى توج بالفوز، معربا عن سعادته بالانجازات التى تحققت بالملتقى، ومتمنيا مزيدا من النجاحات والتميز لطلاب الجامعة القادرون على تحقيق الكثير تحت إشراف أساتذتهم وبفضل قدراتهم الكبيرة.

جدير بالذكر أن الملتقى يقام تحت رعاية الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية بمشاركة ٢٤ بحثا من ٢٠ جامعة تمثل ٧ دول عربية هي مصر، الأردن،، الإمارات، فلسطين، اليمن، عُمان، العراق، وتم اليوم إعلان الفائزين، وشارك وفد جامعة المنوفية تحت إشراف الدكتور نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.