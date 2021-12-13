"تعليم دمياط" تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم ..صورة

دمياط معتز الشربينى

نظمت مديرية التربية التعليم بدمياط، احتفالية لمدارس التربية الخاصة بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم، بقاعة مدرسة الثانوية العسكرية بدمياط، تحت إشراف فريال الزينى مدير إدارة التربية الخاصة.

وذلك بحضور عبد الرازق الزينى وكيل مديرية التربية والتعليم وصالح القصيفى مدير عام التعليم العام، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بدمياط.

وشهد الحفل تقديم طابور عرض مدارس التربية الخاصة بدمياط ومباراة كرة قدم خماسية وعرض رياضى لمدرسة النور للمكفوفين وفقرات غنائية لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع وفقرات غنائية لمدرسة النور بدمياط وفقرات غنائية بلغة الإشارة لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بشطا واستعراض فنى لمدرسة التربية الفكرية بدمياط وأغنية للطالب أحمد جمال وملك محمد وانشودة الطالبة ملك محمد والطالبة هاجر معوض وفقرة استعراض للعبة الكراتية للطالبة هنا هاني، وفى نهاية الاحتفال كرم وكيل المديرية ذوى القدرات والعمل ومديرى المدارس.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وإشراف الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.