تعرف على إنجازات مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ لعام 2021

كفر الشيخ- محمد سليمان

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من علاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة، عن الإنجازات السنوية لمديرية القوى العاملة بكفر الشيخ خلال عام 2021م، والتي تضمن، انجازات السلامة والصحة المهنية، وتم عمل 342 حملة عادية ونوعية ل 185 عامل، والتي تضمنت التفتيش الدوري علي 5858 منشأة فعلية، 1671 منشأة اعتبارية، 3100 مستوفي، 2758 انذار، 7محاضر سلامة، وتم إعادة التفتيش على 3576 منشأة فعلية، و 2298 منشأة اعتبارية.

وتضمنت إنجازات التفتيش العمالي، التفتيش النهاري على 8955 منشأة ل10028 عامل، والتفتيش الليلي على 3080ل3279 عامل، وتم إعادة التفتيش على 2651 منشأة ل 650 عامل.

كما تضمنت إنجازات مركز التدريب المهني، عقد4 دورات تدريبية شملت دورات تبريد وتكييف، وخياطة وتفصيل، ل66 متدرب بمركز التدريب المهني بفوه، بالإضافة إلى 4دورات تدريبية من خياطة وتفصيل عل 400 متدرباً بالورشة المتنقلة.

وشملت إنجازات العمالة الغير منتظمة 8000عامل ب 4 ملايين جنيه بالرعاية الاجتماعية، و 22 عامل بالرعاية الصحية ب 110الف جنيه، وتضمن مجال التشغيل وفرص العمل 2065 معين و 16423 مسجل.

كما تضمنت الأحداث الميدانية، تسليم وثائق أمان للصيادين من أبناء العمالة غير المنتظمة بمركز مطوبس، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وفقاً لتعليمات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف تقديم أفضل أوجه الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

وفيما يخص متابعة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين وتوفير لقاح فيروس كورونا، تم عمل زيارة ميدانية لمتحف محافظة كفر الشيخ لتفقد الإجراءات الاحترازية للعاملين بمتحف كفر الشيخ، وسبل تعزيز الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمتحف وتذليل جميع العقبات المتعلقة بالعمل، بالإضافة إلى انه تم توفير 26 موقعاً لتلقى 59 ألفاً و612 معلماً لقاح كورونا في كفر الشيخ.

وفيما يخص متابعة العمالة غير المنتظمة، وتوفير بيئة عمل ملائمة والوقوف على كافة التحديات التي تواجه العمالة الغير منتظمة في بيئة العمل، وتوفير الرعاية والحماية لأبناء محافظة كفر الشيخ من العمالة الغير منتظمة، قام علاء ناصف، وكيل وزارة القوي العاملة بكفر الشيخ، بعمل زيارة ميدانية لمتابعة العمالة الغير منتظمة بمحطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ، وتم الاستماع إلى أبناء المحافظة من العمالة الغير منتظم للتعرف على كافة المشكلات التي تواجههم في بيئة العمل، وتوعيتهم بحقوقهم ودور وزارة القوى العاملة ومديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، في توفير الرعاية والحماية لهذه الفئة من العمال، وتذليل كافة العقبات، وتوفير قنوات تواصل مستمرة مع أبناء المحافظة من العمال خاصة العمالة الغير منتظمة، وتقديم كافة الخدمات من الرعاية الصحية والاجتماعية لهم .

وفي اطار متابعة سير العمل اليومي، تم تطوير منظومة العمل بمديرية القوى العاملة والمكاتب التابعة لها، وذلك بعمل زيارة تفقدية لمركز التدريب المهني بفوة، التابع لمديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، ومتابعة الورش التدريبية بالمركز والتجهيزات والأنشطة التدريبية المختلفة، والاستماع إلى وجهات نظر المتدربين من أبناء محافظة كفر الشيخ، حول أهم المهن المطلوبة في سوق العمل الداخلي بالمحافظة، وكيفية تطوير الأنشطة التدريبية بالمركز ورفع كفاءتها.

وخلال العام استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة الغير منتظمة بكافة فئاتها وخاصة عمال البحر والصيادين، فتم توزيع بوليصة التأمين على الحياة لعمال الصيد والعمالة الغير منتظمة بكفر الشيخ، استمراراَ للجهود المبذولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية، واستكمال حصرعمال البحر والصيادين، لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية تحت مظلة العمالة الغير منتظمة.