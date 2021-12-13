تسليم 119 بطاقة الرقم القومى لسيدات ريف المنتزه بالإسكندرية مجانا

الإسكندرية جاكلين منير

قام حى ثان المنتزه شرق الإسكندرية، بتسليم 119 من بطاقات الرقم القومى مجانا للسيدات، وذلك فى ظل اهتمام مركز معلومات التنمية المحلية ووحدة تكافؤ الفرص بحى ثان المنتزه بالارتقاء بريف المنتزه وتقديم كافة الخدمات لمستحقيها والمساهمة فى تمكين المرأة.

وقد قام اللواء حسن الجمال، رئيس حى ثان المنتزه بتسليم عدد من بطاقات الرقم القومى لموظفات الحى، وسيدات عزبة المنشية البحرية بإجمالى 119 بطاقة، حيث جاء ذلك فى ظل التعاون المثمر بين كل من حى ثان المنتزه، ومركز معلومات التنمية المحلية الرئيسى بالمحافظة، والمجلس القومى للمرأة، والسجل المدني.

وكانت البطاقات ما بين استخراج لأول مرة وتغيير بيانات أو تجديد، وجارى مواصلة فعاليات إيصال الخدمات لمستحقيها بنطاق الحي

من جهة أخرى ووفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بضرورة التفاعل مع المواطنين لحل مشكلاتهم، والتشديد على ضرورة خلق حلقة وصل بين الجهات التنفيذية والمواطنين.

عقد حى المنتزه ثان اللقاء الجماهيرى لحى ثان المنتزه، برئاسة اللواء حسن الجمال، رئيس الحى، وبحضور سامية توفيق سكرتير عام الحى وجميع ممثلى الإدارات المعنية

وخلال اللقاء تم التعرف على شكاوى المواطنين، وتم بحث هذه الشكاوى وإحالة الشكاوى إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالها والرد عليها خلال مدة زمنية 48 ساعة.

وجدير بالذكر، أنه يتم استقبال شكاوى وطلبات المواطنين طوال أيام الأسبوع ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى فى وجود الأجهزة المختصة لضمان الشفافية.