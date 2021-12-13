تخصيص وحدة الأحياء كمقر تطعيم للمتلقين رسائل اللقاح على مستشفى الحميات بالغردقة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن نظراً لأعمال التطوير الجارية بمستشفى حميات الغردقة، فقد تم تخصيص وحدة صحة الاسرة بالاحياء لتكون مقر تطعيم لمن يتلقى رسائل تطعيم لقاح كورونا على مستشفى حميات الغردقة.

وأكدت المديرية في بيان لها ان سيتم ذلك اعتبارا من اليوم الاثنين علما بان مواعيد العمل بمركز صحة اسرة الاحياء يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءا طوال أيام الاسبوع والعطلات الرسمية.

من جانب آخر تشهد الفرق المتنقلة لتطعيم لقاح فيروس كورونا بمدينة الغردقة، والتابعة لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، اقبال كبير من قبل المواطنين علي التطعيم بلقاح كورنا.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان إنه تم نشر عدد من الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمناطق العامة والرئيسية منها ميدان الدهار بجوار بيع المصنوعات، وكذلك بمنطقة البريد الرئيسي بالغردقة، وعدة مناطق متفرقة بمنطقة السقالة منها مسجد الميناء، وشارع شيري .

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان للـ"اليوم السابع" إنه تم نشر فرق توعية بشوارع الغردقة ومدن المحافظة للحديث مع المواطنين عن اهمية لقاح فيروس كورونا وكيف يساعد اللقاح في مواجهة الفيروس، بجانب اعمال التوعية التي تتم داخل المدارس.

كما تم تخصيص فرق متنقلة للتطعيم داخل الاندية ومراكز الشباب بجانب الفرق الثابتة في الغردقة والمعروفة للجميع مثل وحدة صحة الاحياء ومكتب صحة الغردقة بجوار المستشفي العام.