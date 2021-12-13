اليوم السابع
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الإثنين، 13 ديسمبر 2021 04:24 م
أكرم القصاص
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تايلاند تقلص المدة الزمنية لتلقى الجرعات المعززة تحسبا لانتشار "أوميكرون"

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:06 م
تايلاند تقلص المدة الزمنية لتلقى الجرعات المعززة تحسبا لانتشار "أوميكرون" لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قررت تايلاند اليوم الاثنين، تقليص المدة الزمنية للحصول على جرعة معززة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ، لتصبح ثلاثة أشهر فقط بدلا من ستة بعد تلقي الجرعة الثانية، في محاولة لرفع المناعة، تحسبا لانتشار متحور"أوميكرون" محليا.

وقال مسؤول بوزارة الصحة إن تايلاند سجلت حتى الآن 8 حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" جميعها قادمة من الخارج، لكن المتحور لم ينتشر بين السكان المحليين حتى الآن.

وقال توايسيلب ويسانويوثين، المتحدث باسم فرقة العمل الحكومية التايلاندية لمكافحة كوفيد-19 - بحسب صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، "نظرا لانتشار أوميكرون عالميا الآن على نطاق واسع، فإن الجرعة الثالثة المعززة ستساعد في تقليل شدة الأعراض وخفض معدل الوفيات" .

وأشار إلى أن الحاصلين على جرعة ثانية من اللقاح في أغسطس أو سبتمبر الماضيين يمكن أن يحصلوا على الجرعة المعززة على الفور في أي مركز للقاحات على مستوى تايلاند.

 


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اصابات كورونا

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