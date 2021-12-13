بث مباشر .. انطلاق مؤتمر المجتمع المدنى بالجمهورية الجديدة من الإسكندرية

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف حول انطلاق مؤتمر المجتمع المدنى بالجمهورية الجديدة من الإسكندرية، حيث ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الإثنين، مؤتمر حول "المجتمع المدنى فى الجمهورية الجديدة: الفرص و التحديات"، ويفتتح اللقاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، بحضور لفيف من المفكرين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ و القادة الدينيين و الإعلاميين و الأكاديميين وممثلى منظمات المجتمع المدني.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر فى الجلسة الأولى حول المجتمع المدنى وحماية الكرامة الإنسانية "المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة " نموذجاً، ويتحدث فيها الاستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور على فتحى رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، والأستاذة مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وتدير الجلسة الدكتورة ماريان عازر عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية و رئيس لجنة التكنولوجيا و الابتكار بالهيئة و عضو مجلس النواب السابق.

كما يناقش المؤتمر فى اليوم التالى جلسة حول المجتمع المدنى و مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح، يتحدث فيها السفير محمود كارم سفير مصر السابق باليابان و الاتحاد الأوربى و بلجيكا و الناتو و لوكسمبرج و عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، والمستشار أحمد سناء خليل رئيس المحكمة وعضو المكتب الفنى بقطاع حقوق الانسان للمرأة و الطفل بوزارة العدل،

ويدير الجلسةالدكتور احمد مجاهد رئيس قسم الدراما النقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، وتأتى الجلسة الثالثة والأخيرة حول المجتمع المدنى وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، يتحدث فيها الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور أيمن عقيل-رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، ويدير الجلسة الأستاذ طارق الخولي، عضو مجلس النواب.