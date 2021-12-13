بأداء راق وإحساس يحرك القلوب.. استمع للشيخ سيد الشنشيفى شيخ مداحين الصعيد.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا مع الشيخ سيد الشنشيفي، شيخ مداحين الصعيد، حيث قدم مدحًًا بأداء راق وإحساس حرك القلوب، لزيارة الحرم المكى والطواف بالكعبة ومقام إبراهيم وحجر إسماعيل، بالإضافة إلى مدح في ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ سيد الشنشيفي، شيخ مداحين الصعيد، إنه بدأ المدح في عمر الثالثة عشر من عمره، وقت حرب أكتوبر، ووقتها كان كل أسرة جندى يعود حرب أكتوبر، يتم عمل له ليلة مدح، ومن هنا كانت انطلاقتى في عالم المدح.

وطالب "الشنشيفي"، أن يكون هناك رقابة على المدح، بحيث لا يظهر للناس مداحين لا يعرفون قواعد اللغة العربية، فالله اللغة العربية الفصحى أساس المدح.

وتابع شيخ مداحين الصعيد، أنه أحرى ثلاث حلقات مع الموسيقار الكبير عمار الشريعى، عام 2008، دون المداحين، حيث لم يسبق لأى مداح أن عمل لقاء مع الشريعى، وعندما قدمه الموسيقار عمار الشريعى للمشاهدين، قال، "أعذائى المشاهدين ضيفى أول مرة استمعت إليه دُهشت لسببين، أولًا اللسان العربى الفصيح الذى يتحدث به اللغة العربية الفصحى، ثانيًا اللسان الموسيقي القويم الذى يتنقل به بين المقامات الموسيقية المختلفة، يبقي فى الرصد فاجأة غرزة نهاوند ثم غرزة في السيكا، ثم يرجع للرصد ثم البياتى، وعامل زى لاعب الكرة المحترف".