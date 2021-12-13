انقطاع المياه 10 ساعات عن بعض مناطق مركز منية النصر غدا لأعمال الصيانة

الدقهلية فريق المحافظات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهليةعن قيامها بأعمال الصيانة لخط مياه رئيسى قطر 550 مم زهر أمام كوبرى الطاهرى على طريق المنزلة- منية النصر، وذلك غدا الثلاثاء من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءاً ، الأمر الذى سيستدعى غلق المياه وإيقاف رافع مياه البجلات عن كل من الوحدات المحلية بالبجلات وميت تمامه ومنية النصر وميت حديد وعزبة منشأة الجمال.

و طالبت الشركة المواطنين، والوحدات المحلية والهيئات والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

ومن جانبه أعلنت رئاسة مركز ومدينة منية النصر، اتخاذ الاحتياطيات من قبل المواطنين حتى لا تتأثر أعمالهم جراء الأعمال.