انطلاق المرحلة التمهيدية من دوري أوائل الطلبة في الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم انطلاق فعاليات مسابقة أوائل الطلبة بالإسكندرية، ووفقًـا لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين بشأن آليات وضوابط وشروط المسابقة، وتخصيص نسبة 25 % من الدرجة للمشروعات القومية بغية غرس وتعزيز روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا في إطار الدور التربوي لتوعية الطلاب والبيئة المحيطة بمكتسبات الوطن .

وأكَّد ( سعد ) فى بيان صادر اليوم من مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية ،أن عدد المدارس المشاركة في المسابقة بلغ ( 954 ) مدرسة بالإدارات التعليمية الثماني ، منها 596 مدرسة للمرحلة الابتدائية و269 مدرسة للمرحلة الإعدادية و89 مدرسة للمرحلة الثانوية ، ويشارك في المسابقة ( 9451 ) طالبًـا بالصفوف النهائية للمراحل التعليمية الثلاث ، ويُشرف على المسابقة مديرو عموم الإدارات والموجهون الأوائل والموجه العام لكل مادة بمشاركة موجه عام والموجهين الأوائل للتربية الاجتماعية ، ويتخلل فقرات الامتحان بعض الفقرات الفنية والرياضية والموسيقية بمشاركة التوجه العام لكل نشاط .

وانطلقت المرحلة التمهيدية من مسابقة دوري أوائل الطلبة بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبرعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ، وتنفيذا لتكليفات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الاول لرئيس الحزب، والنائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب في المحافظة، وعضو مجلس النواب، ، للارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله إن المسابقة انطلقت في جميع الإدارات الثمانية (المنتزة، وشرق ووسط، وغرب، والجمرك، والعامرية، والعجمي، وبرج العرب) بمحافظة الإسكندرية، تحت إشراف مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، بقيادة دكتور محمد سعد، وكيل الوزارة.

وأشار النائب رزق راغب ضيف الله، إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز روح التنافس ونشر مبادئ الوطنية وتعميق إحساس الطلاب بالحس الوطني، وتنمية ثقافاتهم وترسيخ انتمائهم من خلال تعزيز الوعي.

وأضاف ضيف الله أن محتوى الأسئلة الخاص بالمسابقة تم إعداده من قبل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، لدورها في تذليل جميع العقبات من أجل إخراج المسابقة على أفضل ما يكون، وتحقيق الاستفادة العظمى للطلاب.

من جانبه، أشاد النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ، بدور مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور محمد سعد، وكيل الوزارة، ونادية فتحي وكيل المديرية، لتقديم كامل الدعم والمساندة من أجل إنجاح المسابقة التي تستهدف تحفيز الطلبة والطالبات على بذل الجهد في مجالات العلوم والثقافة والتفوق العلمي وتقوية روح التنافس الشريف.

وأشار أبوكليلة إلى أن المسابقة تتضمن نبذة عن المشروعات القومية لتعريف الطلاب بما تقوم به الدولة المصرية من بناء وتطوير، من أجل بناء الشخصية المصرية، وتحسين الخدمات المقدمة له.

بدوره، قال المهندس محمد فتح الباب، أمين تنظيم المحافظة، إن التنظيم في اليوم الأول من المسابقة كان متميزًا، وشهد مشاركة متميزة من الطلبة المتفوقين في جميع المدارس المشاركة على مستوى الإدارات الثمانية، مشيرًا إلى تقديم هدايا عينية لجميع الطلاب المشاركين، وجوائز مالية للمتفوقين على مستوى الإدارات التعليمية الثماني ومستوى المحافظة بهدف تشجيع الطلاب وتحفيزهم وترسيخ قيم العلم والتعلم والولاء والانتماء.

يذكر أن المسابقة تستهدف طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) للعام الدراسي الحالي ويتم تنفيذ المسابقة بجميع المحافظات على 4 مراحل المرحلة الأولى على مستوى القرية ثم مستوى الأحياء، وبعدها مستوى المحافظة ثم على مستوى الجمهورية.

وتتضمن المسابقة أسئلة شفهية حول المشروعات القومية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، والمتحف المصري الكبير، والعاصمة الإدارية، وأنفاق تحيا مصر، وقناة السويس الجديدة، والمتحف القومي للحضارة، ومدينة العلمين، وغيرها من المشروعات.