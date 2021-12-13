انطلاق المؤتمر العقارى السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بمشاركة وزير الإسكان

كتب عبد الحليم سالم

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوى العقارى لغرفة التجارة الأمريكية بمصر، والذى تنظمه لجنة العقارات فى غرفة التجارة الأمريكية بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمنعقد بأحد الفنادق تحت عنوان "تحول سوق العقارات: الاتجاهات والفرص".

يشهد المؤتمر سيلفيا ميناسا ، الرئيس التنفيذى، لغرفة التجارة الامريكية بمصر، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ولفيف من أعضاء وقيادات الغرفة .

يتضمن جدول الأعمال العديد من الجلسات الأولى تتحدث عن "لمحة سريعة عن صناعة العقارات: الاتجاهات والتوقعات والتوقعات"، ويتحدث خلالها عن "حالة صناعة العقارات" عدد من رؤساء شركات العقارات فى مصر.

فيما تتطرق الجلسة الثانية ل "استراتيجيات التمويل للاستثمارات العقارية" والإطار التنظيمي

ونماذج الأعمال المالية العقارية ودراسات الحالة المالية للقطاع، يتحدث فيها عدد من رؤساء الشركات، ويدير تلك الجلسة أحمد عيسى، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة .

وبحسب ما أعنته الغرفة الامريكية تتطرق الجلسة الثالثة ل "بناء النظام الإيكولوجى للوسطاء فى المستقبل" وكذلك الإطار التنظيمى والرقابى للوسطاء، بجانب ممارسات وسطاء العقارات حول العالم، ويديرها محمد عبد الله، الرئيس المشارك للجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية .

وتختتم الفعاليات بجلسة وكلمة الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يدير الجلسة الختامية ،أحمد شلبى، الرئيس المشارك للجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية.