المشدد 6 سنوات لمبيض محارة و3 سنوات لفران لإتجارهما بالهيروين وحيازة سلاح ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر، ومجدى نبيل شفيق، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانى سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، ومحمود منيب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيها لمبيض محارة، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لفران، لقيامهما بالإتجار فى مخدر الهيروين وحيازة اسلحة نارية بدائرة مركز شرطة بنها.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10674 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1122 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين حازا بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتهم الثانى بالذات وحاز الأول بواسطته سلاحا ناريا "فرد خرطوش"بغير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط مبيط محارة وفران، مقيمان دائرة مركز شرطة بنها، لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وجرى إحالتهما للنيابة العامة وأدلا باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأمرت النيابة باستمرار حبسهما على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها والذي أكد أنها لمخدر الهيروين، وجرى إحالة القضية للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.