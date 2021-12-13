المدير الأقليميى لليونيدو: مصر لديها استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد

كتبت : هند المغربي

أشاد الدكتور باسل الخطيب المدير الأقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بدور مصر الرائد فى مكافحة الفساد لافتا إلى أن مصر نجحت فى الوصول لدور رائد فى مكافحة الفساد داخل نطاقها وفى القارة الأفريقية وكذلك الشرق الأوسط لافتا إلى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المعنية بكل ماله صلة بدعم وتعزيز وتنمية المجتمعات

وأضاف الخطيب أن مصر لديها رؤية وخطة استراتيجية واضحة تعمل من خلالها بخطوات ثابته فى هذا الملف مضيفا أن هذه الخطة أصبحت ظاهرة بقوة للمجتمع الدولى مما يؤهل الدولة المصرية لاستضافة عدد كبير من المؤتمرات الدولية

وأوضح الخطيب أن مكافحة ومنع الفساد والاهتمام الدولى بهذا الملف ينصب فى مصلحة المجتمعات والانسان ومنع الفساد يؤدى إلى تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة حول العالم، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادى، وكذلك الاعتماد على موارد الدول وعدم إهدارها وبناء القدرات الإنتاجية وتوظيف للطاقة وتحسين البيئة للوصول إلى الحد من الفقر وتحسين حياة الفقراء فى العالم

جاء ذلك على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - COSP9 -فى شرم الشيخ، الذى افتتح فعاليته منذ قليل و يناقش مجموعة واسعة من الموضوعات منها التعافى من جائحة كوفيد-19 بنزاهة ومنع الفساد ومكافحته والمضى قدمًا.

يترأس المؤتمر حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية بحضور الدكتور غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة

وتجتمع الدول الأطراف فى الاتفاقية كل عامين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية ومناقشة سبل تحسين التعاون بين الدول الأطراف لتحقيق أهداف الاتفاقية ومن المتوقع أن يحضر حوالى 2700 شخص، بما فى ذلك العديد من المشاركين من الحكومات والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والمجتمع المدني.