اليوم السابع
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المجاعة تهدد 4 ملايين صومالي بسبب الجفاف

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 04:07 م
المجاعة تهدد 4 ملايين صومالي بسبب الجفاف المجاعة - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشف موقع Garowe Online الإخباري الصومالي أن المجاعة فى الصومال تهدد حياة 4 ملايين صومالى بسبب الجفاف الذى تعرضت له البلاد مؤخرا.

ووفقا للموقع فإن ملايين العائلات الصومالية يواجهون صعوبات كبيرة في سد احتياجاتها في الطعام وماء الشرب، فيما تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إلى أن عدد المواطنين الصوماليين المهددين بهذه الأزمة قد يزداد بحلول شهر مايو المقبل من 4 ملايين إلى 4.6 مليون في البلاد التي يناهز إجمالي عدد سكانها 16.4 مليون نسمة.

وبحسب تقارير فاو فإن المنطقة الأكثر تعرضا لخطر المجاعة هي منطقة غلغدود في ولاية غلمدغ، حيث طلبت الإدارة المحلية مرارا وتكرارا مساعدات إنسانية عاجلة من السلطات الفيدرالية والمجتمع الدولي.

والأسبوع الماضي طلبت فاو من الدول الشريكة لها إرسال مساعدات غذائية إلى العائلات المعرضة لخطر المجاعة في الصومال وحثت الدول المانحة على الإسراع في إيصالها.


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