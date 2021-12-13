اللواء قريطم: السرعات بالمدن 60 كم/ س ويجب على السيارات اتباعها منعا للحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

قال اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق، أنه طبقا للفيديو الذى رصد الحادث بمنطقة الشيخ زايد الذى تسبب فى وفاة 4 أشخاص، أنه يوضح أن قائد المركبة الخلفية بسرعات أدت إلى ارتطامه بالسيارة التى نتج عنها المتوفين، موضحا أن الرؤية النهائية للحادث يرجع إلى الجهات المختصة التى تحدد السرعات وأسباب الحادث الدقيقة طبعا للمعاينة واستخدام الأساليب الحديثة فى رصد الحوادث.

وأوضح اللواء قريطم، أن الفيديو المعروض أن سيارة المجنى عليهم قامت بتجاوز الدوران واتجهت إلى الحارة الوسطى وارتطمت به السيارة المسرعة من الخلف ولم تقوم سيارة المجنى عليهم باعتراضه وكانوا يستقلون مركبتهم بشكل طبيعى جدا ولم يرتكبوا اى خطأ مرورى فى القيادة.

ولفت مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق أنه طبقا للقانون، يجب أن تسير المركبات عليه بسرعة 60 كم / س، لأن شارع النزهة الذى وقع به الحادث يعد من الطرق الداخلية والفيديو لمرتكب الحادث بمدينة الشيخ زايد يوضح أن هناك مطبات صناعية بالشارع بذلك يعد المنطقة كتلة سكنية يمنع فيها السير بسرعات عالية وهو ما ارتكبه الجانى فى الحادث.

وأضاف اللواء قريطم، أن الذين توفاهم الله قاموا بالسير بالسيارة طبقا للفيديو الموضح بزاوية واحدة أنهم تجاوزا الدوران بشكل طبيعى بشارع النزهة لمسافة من 300 لـ 400 مترا، والسيارة الآخرى كانت تسير بسرعات غير طبيعية ولا يمكن تحديد سرعاتها لأن هناك خبراء تقوم بمعرفة ذلك من واقع الفرامل للسيارة واصطدمت بهم وتسببت فى الحادث وأن المتوفين لا يوجد خطأ عليهم فى القيادة لأن السيارة التى كانوا يستقلونها كانت تسير بعد الدوران لمسافة وجات سيارة المتهم من الخلف ووقع حادث التصادم.