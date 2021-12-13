الكشف الطبى على 318 مواطن بحلايب فى قافلة طبية تابعة لحياه كريمة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، اجراء الكشف الطبي علي 318 مواطن، في قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة، بقرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر .

وأضافت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، في بيان لها اليوم ،إن هذه القافلة جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان وتحت اشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحم اقيمت قافلة طبية بوحدة طب الاسرة بأبو رماد التابعة لادارة الشلاتين الصحية يومي 11 و12 ديسمبر الجارى.

وتابعت المديرية في بيانها أن تم توقيع الكشف وصرف العلاج ل 318 حالة بمختلف التخصصات الطبية، تضمنت اجراء فحص معملي ل 49 حالة، واجراء اشعة سونار ل 37 ، وتم اجراء 47 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة .

كما تم اجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.